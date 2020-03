O At. Madrid somou um novo empate na Liga espanhola – o 12.º em 27 jornadas – e falhou a ultrapassagem ao Sevilha de Lopetegui, com quem jogou neste sábado, apesar de um golo de João Félix, no regresso à titularidade.

Foi, aliás, a equipa andaluza a marcar primeiro, por Luuk de Jong, logo aos 19 minutos.

Os colchoneros ainda conseguiram a remontada na primeira parte, com Morata a marcar de penálti aos 32 e Félix a completar a reviravolta quatro minutos depois.

Numa primeira parte louca, o Sevilha voltou a empatar, aos 42m, graças a um golo de Ocampos também da marca dos onze metros.

Na segunda parte, apesar das muitas tentativas da equipa madrilena, o resultado já não se voltou a alterar, havendo ainda um dado importante a ressalvar para o próximo jogo do At. Madrid: João Félix viu o quinto cartão amarelo da época e vai falhar a partida do At, Madrid em casa do Ath. Bilbao na próxima jornada.