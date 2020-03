João Félix, à semelhança do que outros jogadores da seleção nacional já fizeram, fez um apelo aos portugueses e agradeceu aos profissionais de saúde pelo serviço prestado.



«Quero deixar um muito obrigado aos profissionais de saúde, pois vocês é que são os heróis», começou por dizer num vídeo divulgado nas redes sociais.



Na mesma mensagem, o avançado do Atlético de Madrid apelou ao cumprimento das normas decretadas pelo Governo.



Quero apelar a todas as famílias para que cumpram as normas que estão a ser pedidas», completou.



