O Eibar confirmou esta sexta-feira a contratação do internacional sub-21 português, Rafa Soares, por empréstimo do V. Guimarães, tal como o Maisfutebol havia avançado. .

O clube espanhol revelou que chegou a acordo com o clube minhoto para a cedência do lateral-esquerdo até junho de 2021, ficando os armeros com opção de compra.

Após uma passagem pelo Fulham, na temporada 2017/18, esta será a segunda experiência de Rafa Soares no estrangeiro. No Eibar será companheiro de equipa de Paulo Oliveira, antigo central do Vitória que também jogou no Sporting.