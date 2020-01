Rafa Soares vai ser reforço do Eibar de Espanha, sabe o Maisfutebol.

O lateral-esquerdo formado no FC Porto perdeu espaço na equipa de Ivo Vieira nos últimos meses, com Florent a assumir-se como titular, e vai assim prosseguir a carreira no emblema do País Basco.

Esta será a segunda experiência de Rafa Soares no estrangeiro, depois de ter jogado no Fulham em 17/18. No Eibar será companheiro de equipa de Paulo Oliveira.