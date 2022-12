João Félix regressou em grande ao Atlético Madrid, ao contribuir com um golo e uma boa exibição para a vitórias dos colchoneros no jogo com o Elche para a Liga espanhola. Saiu aos 66 minutos e foi ovacionado.

No final da partida, Diego Simeone abordou a situação do português, que o CEO do clube já admitiu pretender rumar a outras paragens.

«Digo o mesmo de há dias. Penso nos jogadores que estão comigo e em tirar deles o melhor para a equipa e para o clube. O que acontecer não depende de mim. Entendeu-se bem com Griezmann e Morata e dá-nos a possibilidade de fazer mais danos no adversário», disse o treinador do Atlético em conferência de imprensa.

«Estou acostumado a dar tudo para o bem do clube», acrescentou em resposta a uma pergunta sobre se ia tentar obter a «melhor versão» de Félix.