O Almería, clube treinado pelo português José Gomes, recebeu e venceu este sábado o Mirandés, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da II Liga espanhola de futebol.

Os golos foram todos apontados na primeira parte. Villalba (17m) e Sadiq (45m) marcaram para o Almería e, pelo meio, Pablo Martínez fez o golo dos visitantes (42m).

Samuel Costa fez todo o jogo pelo Almería e Pedro Mendes entrou aos 90 minutos. Do lado do Mirandés, outro português, Schutte, entrou ao minuto 56.

Na classificação, o Almería é quarto classificado, com 20 pontos, sete do líder Espanhol, que tem 27 mas mais um jogo. O Mirandés é 11.º, com 16.