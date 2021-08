Nani foi eleito o jogador da semana na Major League Soccer (MLS).

O internacional português foi decisivo para a vitória do Orlando City sobre o Atlanta United na 16.ª jornada, com uma assistência e um golo do triunfo por 3-2 aos 87 minutos.

Nesta temporada, Nani soma oito golos e cinco passes para golo em 13 participações na MLS.

Recorde o golo de Nani: