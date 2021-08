O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, perdeu na noite deste domingo frente ao Atlético Mineiro, por 2-0, em jogo a contar para a 14.ª jornada do Brasileirão.

Após o 0-0 no Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro chegou à vantagem aos 61 minutos, com um golo do chileno Eduardo Vargas. Depois, ao minuto 69, o jovem de 18 anos Antônio Neto fez o 2-0 final, num jogo que os locais acabaram com dez em campo, devido à expulsão de Vargas ao minuto 89, por acumulação de amarelos.

Com este resultado, o «Galo» tira o maior proveito do empate do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, ficando agora a um ponto da liderança do «Verdão»: 32 pontos do detentor da Libertadores para 31 do Atlético Mineiro.

Já o Athletico Paranaense mantém os 23 pontos e falha a aproximação ao topo. Caiu para o sexto lugar fruto do triunfo do Flamengo (agora quinto com 24) ante o Corinthians, mas os homens de Oliveira têm menos um jogo que Palmeiras e Atlético Mineiro.