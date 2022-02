Tiago Tomás revelou que, em 2014, podia ter optado pelo Benfica em vez do Sporting, mas decidiu jogar nos leões, onde veio a estrear-se como profissional.

«Naquela altura [ndr: ainda no Estoril Praia], tive de tomar uma decisão: Sporting ou Benfica. Escolhi o Sporting porque tem uma das melhores academias de futebol do Mundo. Além disso, o Cristiano Ronaldo foi outras das razões e argumentos para a minha escolha, porque foi no Sporting que ele também fez a sua formação. E no Sporting proporcionou-se a oportunidade de me tornar profissional», disse, na revista de apresentação do jogo do Estugarda, este sábado, diante do Bochum.

O atacante de 19 anos estava a perder espaço no Sporting esta temporada e confessou que esse foi um dos motivos para querer rumar à Bundesliga no último mercado.

«Após não conseguir ter o tempo de jogo esperado no Sporting, considerámos, eu, a minha família e o meu agente (Carlos Gonçalves) a hipótese de sair para um outro clube por forma a jogar mais. Quando soube do interesse do Estugarda fiquei imediatamente entusiasmado. O clube é um dos grandes da Alemanha e tem muita história. Em antecipação, fui ver alguns jogos do Estugarda de modo a conseguir ter uma melhor ideia sobre o clube. Fiquei logo convencido de que era a melhor opção. Estou contente que a transferência se tenha concretizado.»

«TT» já soma dois jogos pela equipa alemã e, na última jornada da Bundesliga, apontou um bis frente ao Leverkusen, num jogo em que o Estugarda perdeu por 4-2.

«Fiquei muito contente pelos meus primeiros dois golos, apontados frente ao Leverkusen. Esses golos dão-me confiança para os próximos desafios. Infelizmente, não conseguimos somar qualquer ponto. Temos uma jovem mas talentosa equipa. Estamos muito motivados. Temos uma grande ambição», sublinhou.

Tiago Tomás ainda agora chegou, mas já consegue estabelecer diferenças entre o futebol português e o germânico.

«Na Bundesliga, os jogos são mais intensos e mais físicos. Durante o jogo, somos obrigados a constantes vaivéns, há mais transições. Em Portugal, atribui-se grande importância à técnica. A atmosfera nos estádios alemães é impressionante. Aqui, em Estugarda, os adeptos vivem o jogo e o clube com paixão exacerbada. E eu gosto disso.»

O avançado está a aprender a língua e já pode contar com a ajuda de outro português, Gonçalo Paciência, que alinha no Frankfurt.

«Somos da mesma agência (ProEleven) e conhecemo-nos daí. Após a minha mudança para o Estugarda, ele enviou-me logo uma mensagem a dizer que estaria disponível para me ajudar em qualquer situação que surgisse.»

«Novo país, nova língua, nova cultura. Ainda é tudo desconhecido para mim. Mas, como sou uma pessoa aberta, não tenho dúvidas de que vou conseguir integrar-me rapidamente. Todos no clube estão a ajudar-me para que a minha adaptação ao Estugarda e a Estugarda suceda de forma mais rápida possível. Além disso, tenho o acompanhamento e apoio da minha família e meus amigos, que me acompanharam para Estugarda. Acho que rapidamente irei sentir-me em casa. O tempo é que poderia ser melhor (risos). Em Lisboa há mais sol», acrescentou.