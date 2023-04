O futebolista português Fábio Silva, autor de um dos golos da vitória do PSV Eindhoven frente ao Excelsior, no sábado (4-0), para a 28.ª jornada da liga neerlandesa, assumiu que gostaria de continuar no clube, mas foca-se ao mesmo tempo no que ainda falta jogar em 2022/23.

«Não sei o que vai acontecer na próxima época. Tento desfrutar de cada minuto no treino, nos jogos com os meus colegas. Podem ver, pela minha cara, a forma como desfruto de jogar aqui. Adoro os adeptos. Quando cheguei, senti amor de todos, da estrutura, adoro estar aqui, mas a próxima época é a próxima época», referiu, na conferência de imprensa após o encontro.

«No futebol não controlas algumas coisas, mas se me perguntarem, eu já disse: gostaria de ficar aqui. Mas penso que o mais importante é esta época e depois temos tempo de falar da próxima», concluiu o avançado.

Desde que chegou ao PSV em janeiro, cedido pelo Wolverhampton até final da época, Fábio Silva leva 13 jogos e cinco golos marcados.