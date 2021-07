O futebolista português Diogo Viana marcou, esta sexta-feira, o golo que valeu o primeiro ponto ao FC Arges na primeira liga da Roménia, no empate a dois golos na casa do Gaz Metan, em jogo da terceira jornada.

Ao terceiro jogo pelo clube, o lateral-direito de 31 anos, ex-Sp. Braga, garantiu um ponto ao Arges com um golo no segundo de cinco minutos de compensação, num momento até algo artístico: um defesa do Gaz Metan cortou de cabeça um cruzamento e Diogo Viana, de primeira, em vólei, no ar, fez a bola ganhar altura e entrar na baliza, sem hipóteses para o guarda-redes. João Miguel também alinhou do lado do Arges e Diogo Izata jogou pela equipa da casa.

Em três jogos, o Arges soma um ponto e está à condição no 13.º lugar entre 16 equipas.