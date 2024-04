Despedido do Besiktas após cinco jogos sem ganhar, Fernando Santos terá de ser indemnizado em 500 mil euros pelo clube turco. O antigo selecionador chegou em janeiro a Istambul e somou cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas nos 14 jogos que disputou.

«Fizemos um acordo com Fernando Santos. O nosso objetivo era ficar em terceiro lugar e conquistar a Taça. Independentemente do resultado, o Besiktas não pode jogar assim, nem em casa nem fora. O Besiktas deveria jogar como o Besiktas. Podes perder no futebol, podes sofrer um golo aos 97 minutos, mas o Besiktas tem de ser sempre superior», disse Onur Goçmez, vice-presidente do clube, citado pela imprensa turca.

«Fernando Santos falou em conferência de imprensa e, mais tarde, reunimo-nos com ele. Acordámos uma saída por mútuo acordo. (…) O contrato assinado com Fernando Santos é um dos melhores que o Besiktas fez com um treinador nos últimos anos.Temos de pensar tanto na estrutura financeira como numa abordagem para levar o Besiktas ao mais alto nível. Concluímos o processo legal com 500 mil euros em cinco prestações, a partir de maio», revelou ainda.

O Besiktas, diga-se, segue na quarta posição do campeonato turco, com 48 pontos.