Gedson Fernandes parece ter recuperado o seu futebol na Turquia. Sem espaço nas escolhas de José Mourinho no Tottenham, Gedson mudou-se em janeiro para o Galatasaray e já leva dez jogos (um golo) no gigante turco.



Este sábado, e apesar do empate comprometedor em casa frente ao Karagumruk (1-1), Gedson esteve em destaque no único golo do Gala. O médio apareceu bem à entrada da área e colocou Ryan Babel 'na cara do golo'. O holandês fez o resto.



Gedson ainda é jogador do Benfica, esteve na fase de grupos do recente Europeu de sub21 e soma duas internacionalizações pela seleção A de Portugal



VÍDEO: o passe de Gedson para Babel