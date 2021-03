Fernando Andrade saltou do banco de suplentes para marcar o golo que deu o triunfo ao Rizespor em casa do Galatasaray (4-3), num encontro da 31.ª jornada da Liga turca.



Com Gedson de início, o segundo classificado da prova entrou no encontro praticamente a perder, visto que Samu marcou logo aos dois minutos. O conjunto de Fati Terim igualou aos 14 minutos por Yedlin na sequência de um lance de bola parada e consumou a reviravolta com um pontapé de fora da área de Akbaba aos 31 minutos.



A vantagem do Gala durou dez minutos, altura em que Boldrin igualou a contenda a duas bolas. Tal como na primeira parte, o Rizespor voltou a entrar melhor e fez o 2-3 por Skoda, de penálti aos 54 minutos.



Foi já sem Gedson Fernandes em campo que o Galatasaray chegou ao 3-3 graças a um autogolo de Meriah. Aos 79 minutos, oito após o empate, Yedlin foi expulso por acumulação de cartões amarelos e o Rizespor aproveitou para chegar à vitória. Lançado aos 89 minutos, Fernando Andrade recebeu um passe na área de Michalak e bateu Muslera com um remate em jeito.



Desta forma, o Galatasaray pode ver o Besiktas fugir no primeiro lugar ou perder o segundo posto para o Fenerbahçe. Os dois emblemas defrontam-se no próximo domingo. Por seu turno, o Rizespor subiu ao 12.º posto.

Veja o golo de Fernando Andrade a partir dos 2m50: