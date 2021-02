O Galatasaray venceu esta tarde no terreno do Alanyaspor (1-0), em jogo da 26.ª jornada do campeonato turco.

Com Gedson Fernandes, médio emprestado pelo Benfica, no onze inicial, o conjunto de Istambul marcou o único golo do encontro logo aos 18 minutos, por intermédio de Emre Kilinc.

O golo de Kilinc:

Do lado da equipa da casa, destaque para Marafona, que jogou os 90 minutos na baliza.

Com este resultado, o Galatasaray isola-se à condição na liderança da classificação. Tem mais três pontos do que os rivais Besiktas e Fenerbahçe, mas também mais um jogo. Já o Alanyaspor é quinto, com 42 pontos.