O Galatasaray venceu o Kasimpasa este domingo e teve Gedson Fernandes na equipa titular. O médio emprestado pelo Benfica jogou no meio-campo e foi substituído aos 71 minutos.



A equipa da casa venceu por 2-1, mas o jogo foi complicadíssimo, muito por culpa do estado do relvado. No início a bola ainda rolava bem, mas com o passar dos minutos a relva foi desaparecendo e o jogo acabou a ser jogado num lamaçal.



O campeonato é liderado por Galatasaray e Fenerbahce, ombro a ombro. Os gigantes de Istambul têm 51 pontos, com 24 jornadas feitas.