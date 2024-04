O Olympiakos, com os portugueses Gelson Martins, André Horta e Rúben Vezo em ação, goleou este domingo na visita ao Lamia, por 5-1, em jogo da quarta jornada da segunda fase, que decide o campeão na Grécia.

Com Gelson e Horta a titulares, o Olympiakos abriu o marcador por Stevan Jovetic, aos 22 minutos, assistido por Gelson.

Ainda na primeira parte, Ayoub Kaabi fez o 2-0 de penálti (26m) e um autogolo de Kyriakos Papadopoulos ditou o 3-0 (45+1m).

Na segunda parte, o Olympiakos chegou ao 5-0 já na parte final do jogo. Já com Rúben Vezo em campo – entrou aos 59 minutos – o quarto golo foi novamente um autogolo, de Georgios Kornezos (81m), antes de Youssef El-Arabi fazer o quinto golo dos visitantes. O Lamia reduziu por Toshio Lake (88m).

Pedro Amaral não saiu do banco da equipa do Lamia e João Carvalho também foi suplente não utilizado na equipa de José Luis Mendilibar, que com esta vitória passa a somar 62 pontos, no quarto lugar da fase de campeão. Ficam a faltar seis jornadas a partir daqui, sendo que a jornada fecha ainda este domingo com os jogos Aris-Panathinaikos (17h30) e AEK-PAOK (18h30). Ainda com estes jogos por finalizar, o PAOK é líder com 66 pontos, seguido de AEK (65), Panathinaikos (62), Olympiakos (62), Aris (48) e Lamia (34).