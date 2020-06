«De Frankfurt ao Porto com saudade»: Gonçalo Paciência fez um texto de homenagem à festa do São João, em vésperas daquela que costuma de ser a noite mais longa da Invicta, mas que este ano vai ser vivida de forma diferente devido à pandemia de covid-19.

«Ponto de encontro: Fontainhas. Dividir tarefas entre amigos, balões, música , cerveja, sardinhas, carne e a grelha! É ali que sinto o meu Porto», começa por escrever o antigo avançado do FC Porto, atualmente ao serviço do Eintracht Frankfurt, numa longa mensagem partilhada na sua página de Instagram.



«Quem passa na rua, vai mais cedo para garantir o lugar, ali não há estatutos, não há diferenças, não há norte, nao há sul nem centro, não há cores, há o PORTO, há festa, há lugar para todos, há o nosso S. João!»



Gonçalo Paciência deixou ainda um conselho para os que vão viver a noite no Porto.

«Trocaremos as ruas por casa e as aglomerações por grupos pequenos, sempre com todas as medidas a que o momento nos pede. E, claro, terminaremos sempre a noite com um caldo verde!», alertou, concluindo: «Aos que estão na cidade, desfrutem, cuidem-se e continuem a dar o exemplo! Bom São João ao Porto e às suas gentes.»