O defesa central internacional português Rúben Semedo renovou com o Olympiakos até 2023, anunciou o clube grego nesta quinta-feira.

Depois de no verão o nome do jogador formado no Sporting ter sido insistentemente apontado ao Benfica, inclusivamente Jorge Jesus assumiu o interesse em contar com ele no Benfica, o campeão grego segura o jogador que cumpre a segunda época na Grécia.

Semedo tornou-se num dos indiscutíveis de Pedro Martins no campeão grego, somando 29 jogos esta época, enquanto na primeira realizou 45.