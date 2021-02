Com José Sá, Bruma e Ruben Semedo no onze inicial, o Olympiakos de Pedro Martins venceu em casa o OFI Creta por 3-0 e ampliou a vantagem no topo da Liga grega para 17 pontos em relação ao PAOK, que pode cair do segundo lugar.

Yann M'Vila inaugurou o marcados aos 19 minutos, Georgios Masouras fez o 2-0 aos 37m e Youseff El Arabi estabeleceu o resultado final aos 68 minutos, numa altura em que Tiago Silva já estava em campo.

Recorde-se que neste domingo o PAOK de Vieirinha empatou em casa a dois golos com o Apollon Smyrnis.