O Lille continua a fazer um campeonato irrepreensível. Este domingo, os dogues foram vencer a Nantes por 2-0 e segurar com muita solidez a liderança na Ligue 1. O canadiano Jonathan David, ex-Gent, fez os dois golos do jogo: o primeiro aos 10 e o segundos aos 89 minutos.



Neste filme houve espaço para três portugueses. José Fonte foi o capitão e liderou a defesa do Lille durante 90 minutos, Renato Sanches entrou aos 70 e Xeka aos 88.



Renato ainda teve tempo de deixar a marca no jogo e assistiu o excelente Jonathan David para o 2-0 final (ver VÍDEO associado). O Nantes continua em zona perigosa e é antepenúltimo classificado, só à frente de Dijon e Nimes.



