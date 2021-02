Na estreia de Ferro na ficha de jogo, os centrais do Valência foram os grandes protagonistas no 1-1 conseguido em Bilbau. Guillamon fez um autogo e Gabriel Paulista marcou na baliza certa, tudo com o defesa cedido pelo Benfica a assistir no banco de suplentes.



Num jogo muito equilibrado e com desfecho acertado, Thierry Correia jogou os 90 minutos no lado direito da defesa ché, enquanto Gonçalo Guedes foi substituído em cima do apito final e fez dupla no ataque com Maxi Gómez.



O resultado deixa o Athletic com 25 pontos, mais um do que o Valência no meio da tabela.