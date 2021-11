O Olympiakos de Pedro Martins venceu o dérbi de Atenas em casa do AEK e, desta forma, reforçou a liderança da liga helénica, passando a contar com mais seis pontos do que o vizinho e mais set do que o PAOK.

Um dérbi sob enorme tensão, como é habitual na Grécia, com portugueses nos dois lados das barricadas, com o AEK a contar com André Simões como titular e o Olympiakos, além do treinador, a apostar em Rony Lopes já na ponta final do desafio.

O AEK, com menos três pontos, podia alcançar os rivais no topo da classificação, mas a verdade é, que a equipa de Pedro Martins esteve sempre em vantagem. Camara abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo, mas Sergio Araújo empatou aos 15, antes dos visitantes recuperarem a vantagem antes do intervalo, com golo de Youssef El-Arabi.

Já na segunda parte, o avançado marroquino voltou a marcar, aos 70 minutos, aumentando a vantagem dos visitantes para 3-1. Sergio Araujo também bisou, aos 79, mas o AEK, não conseguiu evitar a derrota.

Um desaire que permite ao Olympiakos aumentar a vantagem no topo da classificação para seis pontos ao fim de dez jogos. O AEK segue no segundo lugar, mas agora com apenas mais um ponto do que o PAOK.