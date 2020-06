O PAOK, clube treinado pelo português Abel Ferreira, levou a melhor no duelo de portugueses ante Bruno Gama no dérbi de Salónica, ante o Aris, ao vencer na casa do rival, por 2-0, em jogo da quinta de dez jornadas do play-off de apuramento de campeão.

Os golos dos visitantes surgiram ainda na primeira parte, pelo cabo-verdiano Fernando Varela (36m) e pelo polaco Swiderski (45+4m).

Bruno Gama foi titular e fez todo o jogo pelo Aris, que acabou em inferioridade numérica, pela expulsão de Delizisis, em tempo de compensação.

O PAOK soma agora 59 pontos, mais três que o AEK, que tem 56 e defronta o Olympiakos de Pedro Martins, que pode sagrar-se campeão ainda este domingo. De resto, se a equipa do Pireu pontuar frente aos de Atenas, isso significa que a turma de Abel fica isolada na vice-liderança da prova.