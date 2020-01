A vitória do Olympiakos esta quarta-feira, na ilha de Creta, ante o OFI, ficou marcada, já após o apito final, por um momento de tensão e confusão, que acabou com defesa português Rúben Semedo expulso.

O jogador de 25 anos correu em direção a um jovem apanha-bolas que tinha uma bola e derrubou-o. Junto ao lance estava o brasileiro, Souza, jogador do OFI, que rapidamente travou satisfações com Semedo, lançando um sururu total entre vários jogadores no relvado.

Semedo acabou por ver o segundo cartão amarelo e foi expulso já com o jogo terminado. Em jogo, já tinha visto o cartão amarelo ao minuto 67. A exclusão dita que o defesa ex-Rio Ave e Sporting vai falhar, no domingo, o duelo com o AEK Atenas.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional