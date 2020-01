O Olympiakos, clube treinado pelo português Pedro Martins, venceu esta quarta-feira o OFI na ilha de Creta, por 1-0, resultado que vale a continuidade na liderança isolada da primeira liga da Grécia, ao fim da 20.ª jornada.

Um golo de Mady Camara, já em tempo de compensação da primeira parte, valeu os três pontos ao Olympiakos, que somou a quarta vitória consecutiva na prova. Os portugueses José Sá e Rúben Semedo fizeram todo o jogo pelos visitantes. Do lado do OFI, jogaram os lusos Ricardo Vaz e Lisandro Semedo.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Já o AEK, com os portugueses André Simões e Hélder Lopes no onze inicial e Nélson Oliveira como suplente não utilizado, venceu por 3-1 na casa do Volos.

Também esta quarta-feira, o Panetolikos, de Mimito Biai, Frederico Duarte e Dálcio – os últimos dois foram suplentes utilizados – empatou a dois golos na casa do AEL Larissa.

GRÉCIA: resultados e classificação