O treinador português Hélio Sousa foi oficializado, esta quarta-feira, no comando técnico do Qatar SC.

O técnico luso de 54 anos assinou contrato por duas épocas com o emblema do Qatar.

No Qatar SC, joga o antigo futebolista de Sporting e Portimonense, Bruno Tabata, assim como o espanhol Javi Martínez.

É um novo projeto na carreira de Hélio Sousa, três meses depois de ter terminado a sua ligação à seleção do Bahrain, que orientou durante quatro anos e na qual venceu a Taça do Golfo. Antes, tinha conduzido as seleções sub-17 e sub-19 de Portugal a títulos europeus.

Hélio Sousa volta a um projeto num clube, depois de ter orientado o V. Setúbal em 2005/06 e 2006/07 e o Sp. Covilhã em 2008/09.

A estreia de Hélio Sousa está marcada para a próxima sexta-feira, com a visita ao Al Ahli SC, em jogo da sexta jornada do campeonato.