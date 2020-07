Bruno Fernandes marcou mais um golo e fez mais uma assistência e o Manchester United foi a Birmingham bater o Aston Villa por 3-0, ficando agora a apenas um ponto do Leicester que ocupa o quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Já não há palavras para descrever a influência do internacional português na equipa de Ole Solskjaer. A forma de jogar da equipa de Old Trafford mudou da noite para o dia, sobretudo, ao nível dos resultados, com o antigo jogador do Sporting a deixar sistematicamente a sua marca em cada ficha de jogo. Esta noite esteve nos três golos da sua equipa e só lhe faltou uma ovação dos adeptos para uma noite em cheio.

Apesar de tudo, a primeira grande oportunidade do jogo foi para o Aston Villa, aos 25 minutos, depois de um erro crasso que Paul Pogba que permitiu um desarme em zona perigosa. O egípcio Trezeguet aproveitou para se destacar e, apenas com De Gea pela frente, atirou ao ferro.

Dois minutos depois, Bruno Fernandes entra no jogo, arrancando uma grande penalidade, quando procurava virar-se para a baliza, caindo já no interior da área depois de um contato com Ezri Konsa. Ficaram dúvidas sobre quem tocou em quem, mas o VAR acabou por confirmar o castigo máximo e, desta vez, foi o próprio Bruno Fernandes que converteu o golo, abrindo caminho para a preciosa vitória do United. Foi o sétimo golo do reforço que chegou do Sporting na Premier League.

Bruno Fernandes esteve muito perto de bisar com uma cabeçada que passou a rasar a trave depois de um bom trabalho de Rashford, mas acaba por também participar no lance do segundo golo, já em cima do intervalo, com Martial a servir a jovem-promessa Mason Greenwood que marcou com um remate colocadíssimo, sem hipóteses para De Gea.

Logo a abrir a segunda parte, esteve à vista o terceiro golo, na sequência de mais um bom trabalho de Rashford, mas Wan-Bissaka não conseguiu fazer o que parecia mais fácil. O próprio Rashford também podia ter marcado, mas o terceiro golo acabou por surgir, ao minuto 58, num lance de laboratório desenhado entre Bruno Fernandes e Paul Pogba. O português foi marcar um pontapé de canto, sobre a direita, fez sinal que ia colocar a bola no segundo poste, mas depois meteu a bola à entrada da área onde surgiu a rematar certeiro. O internacional francês correu de imediato na direção de Bruno Fernandes para festejar com o português.

Martial ainda podia ter feito o quarto, aos 61 minutos, numa bola que foi à trave e ao poste, mas, nesta altura, já estava tudo mais do que decidido. Ao ponto de Solskjaer ter começado a lançar mais miúdos para o jogo, com Bruno Fernandes a sair, ao minuto 71, ao som de aplausos de todo o banco.

O Manchester United controlou depois os últimos vinte minutos sem grandes contratempos e alcançou o principal objetivo, ficando a apenas um ponto do Leicester na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.