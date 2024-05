O português Bernardo Silva destacou que o plantel do Manchester City está «muito feliz» com a conquista inédita do tetracampeonato em Inglaterra.

«[O título] Sabe de forma fantástica, quatro seguidos era algo que nunca tinha sido feito no futebol inglês e sabíamos o quão difícil era conseguir este objetivo com um Arsenal tão forte», disse o camisola 20 dos «citizens», em declarações à DAZN Portugal.

Bernardo Silva apontou a crença e força do balneário como segredos para a conquista da Premier League.

«A crença que esta equipa tem até ao final, sabendo que nestas épocas temos estado em posições mais difíceis... Se calhar, a seguir ao jogo do Arsenal, aqui em casa, muita gente pensou que não éramos favoritos, mas depois disso ganhámos vários jogos seguidos na Premier League. A forma como acreditamos no processo é muito importante para conseguirmos os resultados que temos conseguido», salientou.

«Era impossível ganhar o que ganhámos nestes sete anos se a força do grupo não fosse tão forte. Criou-se uma força no balneário que permite que a equipa tenha desempenhos bons, que continue a ganhar ano após ano», disse ainda.

O médio luso abordou ainda o Campeonato da Europa, onde deverá estar ao serviço da seleção portuguesa. «Agradecer o apoio e carinho que recebo dos portugueses. Vem aí uma fase importante para todos nós, que é o Europeu e, com o apoio de todos, estaremos mais próximos do objetivo de ganhar o Euro.»