José Mourinho saiu frustrado de Wolverhampton, depois de ter deixado fugir dois pontos num duelo em que o Tottenham até marcou logo no primeiro minuto.

«Estou frustrado. Um ponto contra os Wolves… normalmente não seria um mau resultado, pois são um adversário forte. Mas marcámos no primeiro minuto e controlámos o jogo no resto do tempo. Tivemos 89 minutos para marcar outro golo. Por isso saio frustrado», disse o técnico português dos «Spurs», em entrevista à Sky Sports.

Confrontado com o recuo da equipa com o avanço do jogo, Mourinho garantiu que não foi essa a instrução que passou: «Sei a forma como preparei a equipa. Sei aquilo que pedi aos jogadores, aquilo que pedi ao intervalo. Não quero dizer muito mais. Dou algum crédito à equipa do Wolves, que em desvantagem pressionou, mas até lidámos bem com isso e controlámos o jogo. Não tivemos a ambição de procurar mais.»

Questionado depois sobre o que pede mais à equipa, Mourinho foi enigmático: «Ninguém conhece a equipa melhor do que eu, mas não quero ir por ai».