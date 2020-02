Portugueses, médios e colegas de equipa no Wolverhampton, Rúben Neves e João Moutinho retiram qualidades um do outro, mas também há aspetos que não aproveitavam. Num confronto de ideias sobre o futebol e a personalidade, Rúben Neves foi direto ao frisar que encontrou em Moutinho o jogador mais inteligente, mas também aquele que tem o pior feitio, quando confrontado com uma derrota.

«Sem dúvida, o jogador mais inteligente com quem já joguei. É a capacidade de pensar que ele tem em campo, ajudaria qualquer um», afirmou Neves, em declarações à UEFA, a cerca de duas semanas do regresso da Liga Europa, na qual o Wolverhampton defronta o Espanhol, nos 16 avos de final. Depois, o feitio do ex-Sporting e FC Porto: «acho que toda a gente gosta de ganhar, mas o João gosta de ganhar em tudo e acho que é o jogador com o pior perder que eu já conheci e o jogador mais competitivo, o que o faz também ser o jogador que é neste momento. Não gosta de perder a feijões e tudo o que faz, é para vencer», sublinhou o jogador de 22 anos.

Já João Moutinho elencou o remate de Rúben Neves como a qualidade que aproveitava no colega de equipa. «Encaixava também no meu jogo, por também jogar numa posição semelhante, o remate dele fora da área. É extraordinário, ajudava-me e melhorava muito o meu jogo», declarou Moutinho, referindo que Neves «é um homem de família». «Adora estar com as filhas, com a mulher e penso que não conseguiria viver sem, acho que toda a gente nota o quanto gosta e está bem com a família», concluiu.

Depois, Moutinho teve dificuldade, mas garantiu que não roubaria a teimosia ao compatriota, apesar de considerar que o próprio também a tem. «Teimoso é no bom sentido, nas disputas pela vitória, por vezes acho que temos também um pouco o mesmo feitio. Não gostava de ter o dele, mas acho que também o tenho, acaba por dar ao mesmo», notou, enquanto Neves brincou com a altura de Moutinho. «Não interfere em campo, às vezes em casa pode precisar de um banco ou alguma coisa (risos) para chegar às coisas. É uma brincadeira que temos entre nós», revelou.

Na primeira mão dos 16 avos da Liga Europa, o Wolverhampton joga em casa, no Molineux, no dia 20. Uma semana depois, visita o Espanhol, em Barcelona, dia 27. Porém, antes do compromisso europeu há ainda um duelo expectante ante o Leicester, no próximo dia 14, para a Premier League.