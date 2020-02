O Arsenal bateu o Everton por 3-2 num jogo emotivo, com várias mudanças de marcador, num jogo que assinalou o regresso de André Gomes à competição. Os visitantes entraram a ganhar, mas os gunners acabaram por virar o resultado, por duas vezes, e ficaram com os três pontos.

A equipa de Goodison Park, com André Gomes no banco, entrou no jogo praticamente a ganhar e de forma espetacular e até algo polémica. Um golo que resultou de um pontapé de bicicleta de Calvert-Lewin, quando estavam decorridos apenas 49 segundos de jogo, mas ficaram dúvidas quanto a uma possível falta sobre David Luiz no momento do remate.

O Arsenal procurou reagir de pronto e, depois de uma primeira tentativa de Pepe, acabou por chegar ao empate, aos 27 minutos, na sequência de um bom cruzamento de Bukayo Saka. Yerry Mina falhou a interceção e Eddie Nketiah nivelou o resultado. Cinco minutos depois, o Arsenal virou mesmo o resultado, na sequência de uma boa arrancada de David Luiz e finalização de Aubameyang.

Mesmo em cima do intervalo, o Everton voltou a empatar, com Yerry Mina a cruzar para o desvio de Richarlison, num lance em que a defesa do Arsenal parece mal batida.

Se o Everton marcou a abrir a primeira parte, o Arsenal fez o mesmo no arranque da segunda. Nicolas Pepe cruzou da direita, Djibril Sidibe hesitou e Aubameyang não hesitou e bisou. O Arsenal estava pela segunda vez em vantagem. Carlo Ancelotti aproveitou uma paragem no jogo, numa altura em que David Luiz estava a receber assistência, para lançar André Gomes, aos 59 minutos, para o lugar de Schneiderlin. O internacional português não jogava desde 3 de novembro de 2019, ou seja, há mais de três meses.

Com os minutos a correr, Ancelotti lançou ainda Bernard e Moise Kean e André Gomes estava a sustentar praticamente uma linha de quatro avançados. O Everton carregou com tudo, mas foi o Arsenal que voltou a estar perto do golo, com Eddie Nketiah a picar a bola sobre Pickford, mas esta acabou por ir à trave. Já em tempo de compensação, os visitantes voltaram a ameaçar o empate, com Bernard a cruzar para a cabeça de Calvert-Lewis, mas a bola passou ao lado.

Com este triunfo, o Arsenal ultrapassa o Everton na classificação e fica a apenas três pontos do Tottenham de Mourinho e a quatro do Manchester United, na luta pelo último lugar que dá acesso à Europa.

