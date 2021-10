Insuficiente. O Manchester United deixou mais dois pontos em Old Trafford e não descola do Everton. Os de Liverpool arrancaram um bom empate (1-1) e estiveram a centímetros (terão sido milímetros?) da vitória: a cinco minutos do fim, o VAR anulou um golo aos toffees, por posição irregular de Yerry Mina.

Antes do drama, o futebol teve emoção e quase sempre equilíbrio. Bruno Fernandes entrou de início e foi ele quem serviu Anthony Martial para o 1-0 aos 43 minutos. Passe para a esquerda e remate bem colocado do francês, a beneficiar ainda de um pequeno desvio.

VÍDEO: o golo de Martial

Enquanto Cristiano descansava os músculos no banco, o Everton começava a crescer. Solskjaer pressentiu o perigo e lançou o português para a última meia-hora, convencido que a chave de todos os problemas estava no número 7. Errado.



Numa transição perfeita, os visitantes apanharam os red devils desposicionados e Townsend fez o 1-1. A provocação não estaria sem completa com um festejo... «à Ronaldo». Uma imitação imperfeita, mas uma imitação.

VÍDEO: o empate do Everton com festejo «à Ronaldo»

Na fase final apareceu o tal golo anulado de Yerry Mina e algumas tentativas do United com marca registada habitual nestas situações: muito coração, pouca cabeça e quase nenhum CR7.



Diogo Dalot (United) e André Gomes (Everton) não estiveram na ficha de jogo.