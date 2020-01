Vítor Campelos foi anunciado como técnico do Al Taawon tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno.



O antigo técnico assinou por meia época com outra de opção, informou o clube saudita. Trata-se de um regresso do treinador de 44 anos à Arábia Saudita, país no qual trabalhou como adjunto de José Gomes no Al-Ettifaq e no Al-Ittihad.



Campelos sucede assim a Paulo Sérgio no quinto classificado do campeonato saudita.

RELACIONADOS Vítor Campelos perto de regressar à Arábia Saudita