O Al-Jabalain, clube do segundo escalão saudita, anunciou esta quinta-feira a demissão do treinador português Carlos Pinto que, desta forma, termina a sua primeira experiência no estrangeiro.

O técnico, de 49 anos, foi afastado depois da derrota, na quarta-feira, diante do Al-Qadsiah (0-1), a terceira em oito jornadas.

Antes da experiência na Arábia Saudita, Carlos Pinto tinha treinado o Vilafranquense, Desportivo de Chaves, Leixões e Famalicão nos últimos anos.