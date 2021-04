Abel Ferreira já regressou a São Paulo e voltou ao trabalho no Palmeiras, orientando o treino desta quinta-feira. O técnico gozou um período de férias em Portugal, depois de ter levado a equipa paulista à conquista da Taça Libertadores e da Taça do Brasil.



Durante a estadia em Portugal, Abel recebeu a Ordem do Infante D. Henrique, pelas mãos do Presidente da República.



Antes do regresso ao Brasil, o treinador de 42 anos juntou ainda a comunicação social portuguesa para falar do passado, presente e futuro.

Abel Ferreira está de volta e já comanda o treino desta manhã!