Bruno Alves anunciou a saída do Parma ao cabo de três épocas na histórica equipa italiana.

«Obrigado, Parma. Foi muito mais do que um clube de futebol, muito mais do que futebol. Foi dedicação, paixão e crença. Depois de três anos de dedicação pura - deixei a minha família em Portugal para dar tudo de mim por este clube e cidade - é tempo de dizer adeus e estar agradecido pela oportunidade. Novas oportunidades e projetos vêm a caminho e estou ansioso pelo futuro», escreveu o defesa internacional português numa mensagem publicada no Instagram.

Bruno Alves, de 39 anos, somou 86 jogos (cinco golos) em três épocas ao serviço do Parma. No último jogo apontou um fabuloso golo.

O Parma terminou a Serie A no último lugar e vai regressar ao segundo escalão três anos depois.