Bruno Fernandes e João Cancelo foram «à boleia» de Daniel Podence para criticar a criação da Superliga Europeia, prova fundada, entre outros, pelos clubes que representam: Manchester United e Manchester City, respetivamente.

«Os sonhos não se compram», escreveu o internacional português dos «red devils», nas redes sociais, ao partilhar a mensagem de Podence.

O apoio de João Cancelo foi mais tímido, por assim dizer, com o lateral do Manchester City apenas a partilhar a mensagem divulgada pelo compatriota do Wolverhampton.

De recordar que a polémica em torno da criação desta Superliga Europeia pode ter implicações na seleção portuguesa, em concreto. Isto porque o presidente da UEFA já avisou que os jogadores que participarem nesta nova competição ficarão impedidos de voltar a jogar pelas respetivas seleções.