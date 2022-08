Colegas na formação do Benfica e agora no Manchester City, Bernardo Silva e João Cancelo consolidaram a amizade e tornaram-se quase inseparáveis. Os dois estão a morar juntos atualmente em Manchester, revelou o lateral-direito.



«O Bernardo agora está a viver comigo em minha casa. Enquanto a minha namorada não está cá, estamos os dois juntos. Eu e o Bernardo temos uma relação de há muito tempo, somos da mesma geração do Benfica. Temos uma amizade muito bonita porque somos duas pessoas completamente opostas e isso é engraçado. Ele é aquela pessoa típica de Lisboa e eu sou um rapaz que veio pratiamente da rua. São mundos completamente opostos e isso é engraçado. Se passe o dia a dia connosco, iria perceber que temos uma relação muito boa e muito engraçada», contou num excerto de uma entrevista à Eleven Sports, divulgado esta tarde.



Veja o excerto da entrevista revelado pela Eleven Sports: