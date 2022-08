O Manchester City oficializou, esta terça-feira, a contratação de Sergio Gómez.



O jogador de 21 anos chega ao campeão inglês oriundo do Anderlecht e assina por quatro anos. Na época passada, o esquerdino cumpriu 48 jogos pelo clube belga, tendo conseguido sete golos e 12 assistências.



O internacional jovem por Espanha fez a formação no Barcelona até ser contratado pelo Borussia Dortmund ainda com idade júnior. Depois de três jogos pelo emblema germânico, Sergio Gómez foi cedido dois anos ao Huesca antes de rumar ao Anderlecht.



Gómez vai ocupar a vaga deixada em aberto por Zinchenko, ucraniano que se transferiu para o Arsenal nesta janela de mercado.