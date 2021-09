Carlos Queiroz é o novo selecionador do Egito. Nas redes sociais, o treinador expressou o seu orgulho em assumir o comando da seleção do norte de África.

«É com muito orgulho, gratidão e ambição que aceito o honroso convite da Federação do Egito para o cargo de selecionador nacional de futebol. Quero expressar o meu comprometimento no melhor uso da minha experiência e conhecimento, de modo a alcançar os objetivos e sonhos de tão prestigiante país do futebol, com adeptos tão apaixonados e dedicados», escreveu o técnico de 68 anos.

Queiroz vai assumir o comando técnico da seleção do Egito, sucedendo a Hossam El-Badry, nove meses após ter deixado o comando técnico da Colômbia, estando prevista a sua chegada ao Cairo no próximo fim de semana.

O treinador luso vai substituir El Badry, despedido na segunda-feira, apesar de ter qualificado a equipa para a 33.ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN2021), em janeiro de 2022, e de não ter perdido qualquer jogo oficial.

Esta é a sexta seleção nacional que Carlos Queiroz treina, depois de Portugal (por duas vezes), Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão e Colômbia.