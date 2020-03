Daniel Carriço despediu-se esta terça-feira formalmente do Sevilha, onde esteve seis temporadas e meia e cumpriu 167 jogos.

O defesa português teve direito a uma conferência de imprensa e esteve acompanhado pelo diretor desportivo do clube, pelo presidente e pelas três taças da Liga Europa que conquistou.

«Hoje é um dia difícil para mim e para a minha família, mas sabia que chegaria. Deixo aquela que considero ter sido a minha casa, a minha família. É praticamente impossível expressar o que sinto e o sentimento que me invade quando penso que vou deixar de vestir esta camisola. Estou certo que aqui vivi o meus melhores anos como futebolista. Levarei o Sevilha e Sevilha no meu coração. Saio daqui como mais um de vocês. Não nasci sevilhista, mas morrerei sevilhista», disse Carriço com a voz por vezes trémula.

«O futebol é assim. Se pudesse escolher, não saía assim. Mas as condições eram boas para mim e o clube podia encaixar algo. O que queria era sair pela porta grande. Dói-me sair assim, porque como disse Mochi [diretor desportivo] sou um jogador de compromisso até ao fim com a equipa e ter de sair a meio da temporada não é o que se quer. Gostava de ajudar até final, mas o futebol é assim e não se pode controlar os mercados», acrescentou.

Daniel Carriço vai ogar no Wuhan Zall, equipa chinesa da cidade onde começou o surto do Covid-19. «Já não é só num país. Toda a gente está consciente de que é um vírus que se propagou por todo o mundo. A equipa vai estar a treinar em Espanha até que se resolva tudo na China e isso permitiu-me tomar a decisão com mais tranquilidade», justificou.

Pepe Castro, presidente do Sevilha, justificou que o jogador formado no Sporting merecia um adeus em grande. «É uma lenda para este estádio. O nosso capitão e um grande campeão como Daniel Carriço merecia despedir-se no nosso estádio, na nossa casa. Junto dos seus companheiros e dos três títulos que ajudou a conquistar. Isto é um até logo, porque sabemos que a ligação de Carriço ao Sevilha será para sempre. Sais pela porta grande», frisou.

Monchi, também ele emocionado, fez um apelo a Carriço. «Permite-me que te peça um penúltimo favor: porque o último pedir-te-ei no final da temporada quando alançarmos os nosso objetivos no final da temporada: vires celebrar connosco.»

Daniel Carriço, de 31 anos, transferiu-se para o Sevilha em 2013/14, proveniente dos ingleses do Reading.