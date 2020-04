Cédric Soares ainda não se estreou com a camisola do Arsenal, ainda assim, foi o porta-voz do clube numa mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde que diariamente lutam contra a pandemia da Covid-19.



«Quero agradecer a todos os profissionais de saúde de todo o mundo. O vosso trabalho tem sido incrível. Vocês têm colocado, todos os dias, a vossa vida em risco para salvar a dos outros e isso é verdadeiramente extraordinário», referiu o jogador português num vídeo divulgado nas redes sociais dos «gunners».



«Continuem a lutar por nós. Precisamos mesmo de vocês. Em nome de todos no Arsenal, quero mandar o nosso amor e força para todos vocês. Prossigam esta luta por nós», concluiu.



Cédric Soares, de 28 anos, foi cedido ao Arsenal até final da temporada pelo Southampton.