Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo e homem-forte do futebol profissional do campeão do Brasil e da América do Sul, admitiu que está na hora de Jorge Jesus tomar uma decisão acerca do futuro.

«A partir da estreia da Libertadores [n.d.r.: 4 de março diante do Junior Barranquilla] vamos começar a conversar sobre isso. Faltam 90 dias para o final do contrato dele e é o que eu sempre disse: a relação é boa, só que agora já está na hora de começar a haver uma decisão em relação a isso», disse em declarações aos jornalistas.

Apesar de reconhecer que a hora de uma tomada de decisão importante está a chegar, Marcos Braz sublinhou que o clube carioca está tranquilo e lembrou que Jesus já assumiu publicamente por várias vezes que está feliz no Brasil e no Flamengo. «Vamos aguardar essa situação para ver se há um desfecho bom para o Flamengo e bom para o Jorge», rematou.