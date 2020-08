Quatro dias depois de chegar à China, após ter sido contratado pelo Kunshan FC ao V. Setúbal, Hildeberto testou positivo para Covid-19.

Num comunicado, a Comissão Municipal de Saúde de Guangzhou, cidade no sul da China, revelou o resultado positivo do teste feito a um futebolista estrangeiro de 24 anos, que partiu de Portugal a 28 de julho e aterrou em Guangzhou no dia seguinte, após passar pelo aeroporto de Amesterdão, na Holanda.

Após aterrar, o futebolista seguiu para um local indicado pelas autoridades, onde iria cumprir a quarentena obrigatória de 14 dias. Após a confirmação do resultado positivo do teste, foi transferido para um hospital de Guangzhou, refere o comunicado.