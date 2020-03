Jesualdo Ferreira não vai voltar a Portugal, pelo menos para já.

Ainda que as competições de futebol tenham sido suspensas no Brasil, dada a evolução da pandemia de covid-19 naquele país, o técnico português do Santos vai permanecer em São Paulo, tal como dois dos adjuntos.

Os restantes três elementos portugueses da equipa técnica é que já regressaram, na semana passada.

Recorde-se que Jorge Jesus, o outro técnico português que trabalha no Brasil, vai viajar para Portugal nesta segunda-feira.

O técnico do Flamengo teve de fazer três testes à covid-19, após alguns resultados inconclusivos, mas acabou por receber um parecer negativo.

O Brasil regista 1.629 infetados e 25 mortos, nesta altura, 22 dos quais no estado de São Paulo.