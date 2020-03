O vice-presidente do Flamengo, Marco Braz, mostrou-se confiante na renovação de Jorge Jesus, mas admite alguma preocupação com o processo.

No final da vitória frente ao Barcelona SC, a contar para a Libertadores, Braz falou à imprensa sobre a situação do técnico português.

«Ele [Jesus] está satisfeito com a parte do plantel, com a direção e com a imprensa. Só falta a parte financeira. Na hora certa vamos conseguir resolver. Acho que não vai haver muitos problemas», começou por dizer, citado pelo Globoesporte.

«Agora, se me preocupa? É evidente que me preocupa. Mas ainda há tempo para resolver a questão. Faltam três meses [para o contrato de Jesus terminar]», acrescentou.