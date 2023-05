O Valência foi a Vigo conquistar um importante triunfo na fuga à despromoção, frente ao Celta de Carlos Carvalhal (1-2).

Com o português André Almeida no onze, a equipa «che» adiantou-se no marcador logo ao minuto 5, com um golo de Justin Kluivert.

O Celta empatou já na segunda parte, por intermédio do ex-benfiquista Haris Seferovic (60m), na sequência de um pontapé de canto.

O avançado suíço cedeu depois o lugar ao português Gonçalo Paciência (78m), mas o Valência ainda conseguiu chegar ao golo da vitória, apontado pelo «canterano» Alberto Marí, ao minuto 87.

Gabriel Paulista ainda viu o segundo cartão amarelo, em período de compensação, mas o Valência segurou o triunfo em Vigo.

A equipa «che» tem agora 37 pontos, mais três do que o Getafe, a primeira equipa em zona de despromoção, e apenas menos dois do que o Celta, 13.º classificado.