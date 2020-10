Florentino Luís, médio emprestado até ao final da época pelo Benfica, foi pela primeira vez titular no Mónaco. O médio de 21 anos alinhou 59 minutos no empate caseiro do conjunto do principado com o Montpellier.

A equipa visitante ficou reduzida a dez aos 19 minutos, altura em que Teji Savanier atingiu com violência Florentino na cabeça e recebeu ordem de expulsão.

Mesmo em inferioridade numérica, o Montpellier foi a primeira equipa a marcar, por intermédio de Stephy Mavididi aos 51 minutos.

Já sem Florentino em campo, os monegascos empataram aos 71 minutos. Gelson Martins, que cumpriu os 90 minutos, foi derrubado na área e Ben Yedder não falhou da marca dos 11 metros.

OUTROS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA LIGA FRANCESA

Também neste domingo, José Fonte (recuperado da covid-19) e Renato Sanches foram titulares na goleada do Lille ao Lens no «dérbi do norte» por 4-0 na receção ao Lens: Burak Yilmaz (11m), Jonathan Bamba (47m), Jonathan Ikoné (69m) e Yusuf Yazici (79m) foram os autores dos golos. De referir que o Lens terminou o jogo com nove elementos, por força das expulsões de Jonathan Gradit e Clement Michelin.

O Lille lidera a Liga francesa com 17 pontos à sétima jornada, mais dois do que o campeão PSG.