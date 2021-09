Ricardo Mangas estreou-se a marcar pelo Bordéus este domingo, mas não conseguiu evitar novo desaire da sua equipa, desta vez, em casa, diante do Lens (2-3). Ao fim de cinco jornadas, a equipa girondina está afundada no último lugar da classificação, com apenas dois pontos.

Mais uma entrada em falso da equipa comandada por Vladimir Petkovic que chegou ao intervalo a perder por 2-0, com o Lens a adiantar-se no marcador com golos de Gael Kakuta (39m) e Facundo Medina (43m). O golo do antigo defesa do Boavista, aos 60 minutos, ainda animou a equipa que acabaria por chegar ao empate, a dois minutos do final, por Jean Onana.

No entanto, já no sexto minuto de compensação, numa altura em que o Lens já contava com o lusodescendente David Costa em campo, o Bordéus voltou a levar com novo balde de água fria, depois de um polémico corte com a mão de Stian Gregersen. O VAR acabou por confirmar o castigo máximo e Florian Sotoca, desde a marca dos onze metros, reclamou os três pontos para os visitantes.

Acima do Bordéus, com apenas mais um ponto, está outro histórico, o Saint-Étienne, derrotado na visita a Montpellier (0-2), com golos de Stephy Mavididi (32m) e Valere Germain (62m). Os verts continuam, assim, sem conseguir vencer, somando três empates e duas derrotas.

Nos jogos deste domingo destaque também para o empate do Angers, segundo classificado, no campo do Brest, resultado que deixa o líder Paris Saint-Germain numa posição ainda mais confortável na classificação.

Uma referência ainda para as vitórias fora de casa do Troyes, no campo do Metz (2-0), e do Reims, no campo do Rennes (também por 2-0.

Ainda com três jogos por disputar, o PSG lidera a classificação da liga francesa, com o máximo de pontos, numa liga que promete ser um passeio para a milionária equipa da capital.